Toyota investe 3,4 miliardi di dollari per la produzione di batterie negli USA (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Come molte altre case automobilistiche , anche Toyota si sta impegnando per rendersi indipendente nell'approvvigionamento delle batterie per veicoli elettrificati . La più recente iniziativa riguarda ... Leggi su motori.quotidiano (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Come molte altre case automobilistiche , anchesi sta impegnando per rendersi indipendente nell'approvvigionamento delleper veicoli elettrificati . La più recente iniziativa riguarda ...

