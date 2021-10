Toyota - Con Snam per accelerare lo sviluppo della mobilità a idrogeno (Di mercoledì 20 ottobre 2021) La Toyota ha sottoscritto con Snam, il gestore dei gasdotti italiani, un protocollo d'intesa per avviare una collaborazione ad ampio spettro nel campo della mobilità basata sull'idrogeno. La partnership avrà l'obiettivo di mettere a fattore comune le competenze sviluppate dalle aziende firmatarie (Snam e la controllata Snam4Mobility, Toyota Motor Europe e Toyota Motor Italia, la portoghese CaetanoBus) per "esplorare e sviluppare congiuntamente progetti finalizzati a promuovere, abilitare e accelerare l'introduzione della mobilità a idrogeno, sia per il trasporto pesante, sia per quello leggero. Gli obiettivi. L'intesa potrà portare alla definizione di specifici ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Laha sottoscritto con, il gestore dei gasdotti italiani, un protocollo d'intesa per avviare una collaborazione ad ampio spettro nel campobasata sull'. La partnership avrà l'obiettivo di mettere a fattore comune le competenze sviluppate dalle aziende firmatarie (e la controllata4Mobility,Motor Europe eMotor Italia, la portoghese CaetanoBus) per "esplorare e sviluppare congiuntamente progetti finalizzati a promuovere, abilitare el'introduzione, sia per il trasporto pesante, sia per quello leggero. Gli obiettivi. L'intesa potrà portare alla definizione di specifici ...

Advertising

viaggiareonthe1 : Toyota - Con Snam per accelerare lo sviluppo della mobilità a idrogeno - ANSA_Motori : Accordo Snam-Toyota per accelerare sulla mobilità a idrogeno - #ANSAmotori - daybinary : Snam, accordo con Toyota per accelerare mobilità a idrogeno - LogToGreen : Snam, accordo con Toyota per accelerare mobilità a idrogeno - Italpress : Snam con Toyota e Caetanobus per sviluppo mobilità a idrogeno -