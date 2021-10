Toti: "Abbiamo perso perché è mancata cultura di governo" (Di mercoledì 20 ottobre 2021) ‘Il centrodestra ha perso le elezioni amministrative perché non ha saputo interpretare il momento, lo spirito di ripartenza del Paese. Cosa che il centrosinistra ha saputo fare meglio. È mancata una cultura di governo nel sostenere un esecutivo di unità nazionale, presieduto da una figura straordinaria come Draghi, che ha saputo dare fiducia a famiglie e imprese. Lo dice a Repubblica Giovanni Toti, ammettendo che “Abbiamo perso anche noi a Savona e complimenti al neo sindaco Russo, che ha saputo fare un grande lavoro di ascolto in città, mentre noi Abbiamo fatto parecchi errori. L’aria un po’ in questo senso tirava in tutto il Paese - afferma il governatore della Liguria - soprattutto si percepiva da una parte una voglia di ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 20 ottobre 2021) ‘Il centrodestra hale elezioni amministrativenon ha saputo interpretare il momento, lo spirito di ripartenza del Paese. Cosa che il centrosinistra ha saputo fare meglio. Èunadinel sostenere un esecutivo di unità nazionale, presieduto da una figura straordinaria come Draghi, che ha saputo dare fiducia a famiglie e imprese. Lo dice a Repubblica Giovanni, ammettendo che “anche noi a Savona e complimenti al neo sindaco Russo, che ha saputo fare un grande lavoro di ascolto in città, mentre noifatto parecchi errori. L’aria un po’ in questo senso tirava in tutto il Paese - afferma il governatore della Liguria - soprattutto si percepiva da una parte una voglia di ...

Advertising

salvatoreluciat : Toti e la disfatta del centrodestra: 'Abbiamo perso perché non siamo in sintonia con chi vuole ripartire'… - Je_Scotti : @Signorasinasce @EmilioGargiulo Votando cdx abbiamo consegnato regioni a Toti, Fedriga .. mandato in Parlamento gen… - EmanuelaA3588 : @GiorgiaMeloni nessuno ha distolto niente! non penserai davvero che non vi abbiamo votato x quelle stronzate su fid… - 2015tiziana : @MarcoNoel19 Sono anni che va di moda l'astensionismo .. Noi , in Liguria abbiamo un Presidente di Regione ,Giovan… - Ezio36640283 : @GiorgiaMeloni Era ampiamente scontato. Molti di noi'ex cdx'(tanti amici e la mia famiglia),abbiamo deciso di diser… -