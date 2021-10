Torna a salire la curva epidemica in Italia, meno morti (Di mercoledì 20 ottobre 2021) È in risalita la curva epidemica in Italia. Sono 3.702 i nuovi casi Covid-19 nelle ultime 24 ore rispetto ai 2.697 di precedenti mentre si registrano 33 decessi (ieri 70). È quanto emerge dal bollettino odierno del ministero della Salute. Dall'inizio dell'epidemia, il numero di quanti hanno contratto il virus Sars-CoV-2 è pari a 4.725.887, mentre da febbraio 2020 è pari a 131.688 il totale delle vittime. Sono in tutto 4.520.531 le persone guarite o dimesse, mentre quelle attualmente positivi sono in tutto 73.668, pari a -878 rispetto a ieri (-1.817 il giorno prima).Scarica l'odierno bollettinoCompresi quelli molecolari e gli antigenici, sono stati 485.613 i tamponi totali, 176.387 in meno rispetto ai 662.000 di ieri. Raggiunge il valore dello 0,8% (l'approssimazione di 0,76%) il tasso di positività, ieri pari a 0,4%. ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 20 ottobre 2021) È in risalita lain. Sono 3.702 i nuovi casi Covid-19 nelle ultime 24 ore rispetto ai 2.697 di precedenti mentre si registrano 33 decessi (ieri 70). È quanto emerge dal bollettino odierno del ministero della Salute. Dall'inizio dell'epidemia, il numero di quanti hanno contratto il virus Sars-CoV-2 è pari a 4.725.887, mentre da febbraio 2020 è pari a 131.688 il totale delle vittime. Sono in tutto 4.520.531 le persone guarite o dimesse, mentre quelle attualmente positivi sono in tutto 73.668, pari a -878 rispetto a ieri (-1.817 il giorno prima).Scarica l'odierno bollettinoCompresi quelli molecolari e gli antigenici, sono stati 485.613 i tamponi totali, 176.387 inrispetto ai 662.000 di ieri. Raggiunge il valore dello 0,8% (l'approssimazione di 0,76%) il tasso di positività, ieri pari a 0,4%. ...

