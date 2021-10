Torino al lavoro per il rinnovo del top player | parti vicine

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Geison Bremer è ormai un punto fermo in casa. La crescita costante manifestata dal difensore in questi primi mesi di gestione Juric è evidente, al punto che già diverse squadre della massima serie hanno mostrato interesse nei confronti del giocatore. BremerJuric si sta confermando un riferimento nel percorso di crescita e affinamento delle qualità tattiche dei propri difensori. Lo step successivo sarà dunque quello deldi contratto, per far legare a doppio filo il futuro di Bremer alla maglia granata, per poi godersi l’inevitabile plusvalenza che ne seguirà. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.