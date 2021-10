Tommaso Zorzi: nuovi dettagli su Drag Race Italia (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Manca sempre meno al debutto della prima edizione di Drag Race Italia. A novembre, su Discovery Plus vedremo quindi il primo show Italiano interamente dedicato all’arte Drag. Tra i conduttori e giudici ci sarà anche Tommaso Zorzi, che oggi, dalle sue Instagram stories, ha parlato del programma, ormai imminente. Chiara Francini, Priscilla e Tommaso Zorzi sbarcheranno a novembre, su Discovery Plus, insieme alle otto misteriose queen, con la Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Manca sempre meno al debutto della prima edizione di. A novembre, su Discovery Plus vedremo quindi il primo showno interamente dedicato all’arte. Tra i conduttori e giudici ci sarà anche, che oggi, dalle sue Instagram stories, ha parlato del programma, ormai imminente. Chiara Francini, Priscilla esbarcheranno a novembre, su Discovery Plus, insieme alle otto misteriose queen, con la Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

BimBumB72357488 : @SSUUSSSY A me a sto punto fa proprio cahà, il suo umorismo non é dei massimi livelli tanto da poter giustificare l… - soph_villa : Per un attimo ho pensato fosse Tommaso Zorzi contadino #tzvip mi percepite? - SergiPatrizia : RT @Maria50573756: Quest'anno possono fare copia incolla di qualche situazione divertente del GFvip5 tipo feste a tema, serate aperitivo e… - Maria50573756 : Quest'anno possono fare copia incolla di qualche situazione divertente del GFvip5 tipo feste a tema, serate aperiti… - Cesca1973 : Mi fa ridere perché tutto sto bordello per una canzone in parodia. L’anno scorso con Tommaso Zorzi vi sareste spara… -