Thomas Grasso, la sorpresa della ginnastica italiana: finale mondiale al volteggio. Chi è l’azzurro? Un figlio d’arte (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Thomas Grasso è il nome nuovo della ginnastica artistica italiana, esploso in maniera fragorosa ai Mondiali 2021. l’azzurro si è qualificato per la finale di Specialità al volteggio, col sesto punteggio di ingresso. Tutto questo al vero grande esordio internazionale: ha preso la rincorsa dai 25 metri per i suoi due salti con estrema disinvoltura, quasi come fosse un veterano e ha fatto saltare il banco in maniera perentoria. Soltanto i grandissimi appassionati della Polvere di Magnesio e chi segue con grande assiduità i campionati nazionali (individuali e a squadre) conosceva questa ragazzo di 20 anni, mentre il grande pubblico lo avrò potuto apprezzare proprio oggi. Nato a Rimini l’8 dicembre 2000, ha iniziato a praticare ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 ottobre 2021)è il nome nuovoartistica, esploso in maniera fragorosa ai Mondiali 2021.si è qualificato per ladi Specialità al, col sesto punteggio di ingresso. Tutto questo al vero grande esordio internazionale: ha preso la rincorsa dai 25 metri per i suoi due salti con estrema disinvoltura, quasi come fosse un veterano e ha fatto saltare il banco in maniera perentoria. Soltanto i grandissimi appassionatiPolvere di Magnesio e chi segue con grande assiduità i campionati nazionali (individuali e a squadre) conosceva questa ragazzo di 20 anni, mentre il grande pubblico lo avrò potuto apprezzare proprio oggi. Nato a Rimini l’8 dicembre 2000, ha iniziato a praticare ...

