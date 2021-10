The Great: Elle Fanning ha grandi piani per la Russia nel trailer della stagione 2 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Elle Fanning torna il tutto il suo splendore regale nel trailer della seconda stagione della serie The Great, dedicata alla regina di Russia Caterina la Grande. Elle Fanning torna nei panni di Caterina la Grande nel trailer della seconda stagione di The Great, serie "anti-storica" targata Hulu che in Italia possiamo vedere su Starzplay. Nel trailer si parla di incoronazioni, decapitazioni, spargimenti di sangue e vittorie, mentre la futura sovrana di Russia - interpretata dalla talentuosa Elle Fanning - è finalmente pronta a reclamare il suo trono. La seconda stagione ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 20 ottobre 2021)torna il tutto il suo splendore regale nelsecondaserie The, dedicata alla regina diCaterina la Grande.torna nei panni di Caterina la Grande nelsecondadi The, serie "anti-storica" targata Hulu che in Italia possiamo vedere su Starzplay. Nelsi parla di incoronazioni, decapitazioni, spargimenti di sangue e vittorie, mentre la futura sovrana di- interpretata dalla talentuosa- è finalmente pronta a reclamare il suo trono. La seconda...

