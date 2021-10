“The Eternals”: Angelina Jolie sfila con tutti i figli (Di mercoledì 20 ottobre 2021) L’attrice sarà presente anche alla Festa del Cinema di Roma il 24 ottobre Angelina Jolie è stata protagonista dell’ultimo red carpet per il lancio di “The Eternals“. L’attrice ha presenziato a Los Angeles in compagnia di tutti i figli (unico assente il 17enne Pax). Con lei per il lancio della pellicola Marvel di Los Angeles (in uscita il 3 novembre): Maddox, 20 anni, Zahara, 16, Shiloh, 15, e i gemelli tredicenni Vivienne e Knox. Una questione di famiglia e non solo, tutti hanno deciso di scegliere abiti già usati in precedenza, come richiesto dal dress code green dei nuovi eventi post pandemia. La 16enne Zahara ha inoltre scelto un abito sì usato ma di un certo valore, rubato dall’armadio della Jolie. La ragazza ha infatti sfoggiato un vestito Elie Saab usato dalla ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 20 ottobre 2021) L’attrice sarà presente anche alla Festa del Cinema di Roma il 24 ottobreè stata protagonista dell’ultimo red carpet per il lancio di “The“. L’attrice ha presenziato a Los Angeles in compagnia di(unico assente il 17enne Pax). Con lei per il lancio della pellicola Marvel di Los Angeles (in uscita il 3 novembre): Maddox, 20 anni, Zahara, 16, Shiloh, 15, e i gemelli tredicenni Vivienne e Knox. Una questione di famiglia e non solo,hanno deciso di scegliere abiti già usati in precedenza, come richiesto dal dress code green dei nuovi eventi post pandemia. La 16enne Zahara ha inoltre scelto un abito sì usato ma di un certo valore, rubato dall’armadio della. La ragazza ha infatti sfoggiato un vestito Elie Saab usato dalla ...

