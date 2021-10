The Deep, la storia vera che ha ispirato il film (Di mercoledì 20 ottobre 2021) The Deep è un celebre film islandese del 2012, diretto da Baltasar Kormákur, basato su una storia vera: quella del pescatore Guðlaugur Friðþórsson. The Deep, un film del 2012 diretto da Baltasar Kormákur, è basato sulla storia vera di Guðlaugur Friðþórsson, un pescatore che è riuscito a sopravvivere nell'oceano, nuotando per 6 ore al fine di salvarsi la vita, dopo che la sua barca si è capovolta al largo della costa meridionale dell'Islanda. La sera dell'11 marzo 1984, poco prima delle 22.00, Guðlaugur Friðþórsson, detto Gulli, si trovava a bordo del peschereccio islandese Hellisey VE-503 insieme ad altri quattro compagni di equipaggio. Il timoniere finì in acqua quando una delle reti da pesca s'incaglio sul fondo e a causa di questo terribile ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Theè un celebreislandese del 2012, diretto da Baltasar Kormákur, basato su una: quella del pescatore Guðlaugur Friðþórsson. The, undel 2012 diretto da Baltasar Kormákur, è basato sulladi Guðlaugur Friðþórsson, un pescatore che è riuscito a sopravvivere nell'oceano, nuotando per 6 ore al fine di salvarsi la vita, dopo che la sua barca si è capovolta al largo della costa meridionale dell'Islanda. La sera dell'11 marzo 1984, poco prima delle 22.00, Guðlaugur Friðþórsson, detto Gulli, si trovava a bordo del peschereccio islandese Hellisey VE-503 insieme ad altri quattro compagni di equipaggio. Il timoniere finì in acqua quando una delle reti da pesca s'incaglio sul fondo e a causa di questo terribile ...

