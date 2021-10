The Batman: varie le critiche al nuovo Bruce Wayne (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Nel corso del DC FanDome è stato pubblicato il trailer di “The Batman”, che ha fatto parlare i fan, prevalentemente in positivo. Ma tra i tanti commenti positivi, vi sono alcuni negativi che hanno trovato un feedback da parte dello sceneggiatore e dell’attore Robert Pattinson Mattson Tomlin e le critiche a The Batman Tra i vari commenti vi sono alcuni riguardanti l’aspetto e la personalità di Bruce Wayne che, secondo alcuni, dovrebbe andare in terapia. Mattson Tomlin ha evidenziato questa situazione e ha riportato le parole dei fan aggiungendo un emoji con il sorriso capovolto. In un tweet successivo, l’emoji delle sfumature. Tomlin è indiscutibilmente rimasto stizzito dalle parole di una parte del fandome. Robert Pattinson dice la sua Robert Pattinson, attore che interpreterà in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Nel corso del DC FanDome è stato pubblicato il trailer di “The”, che ha fatto parlare i fan, prevalentemente in positivo. Ma tra i tanti commenti positivi, vi sono alcuni negativi che hanno trovato un feedback da parte dello sceneggiatore e dell’attore Robert Pattinson Mattson Tomlin e lea TheTra i vari commenti vi sono alcuni riguardanti l’aspetto e la personalità diche, secondo alcuni, dovrebbe andare in terapia. Mattson Tomlin ha evidenziato questa situazione e ha riportato le parole dei fan aggiungendo un emoji con il sorriso capovolto. In un tweet successivo, l’emoji delle sfumature. Tomlin è indiscutibilmente rimasto stizzito dalle parole di una parte del fandome. Robert Pattinson dice la sua Robert Pattinson, attore che interpreterà in ...

WarnerBrosIta : È tempo di Vendetta. Guarda subito il nuovo trailer di The Batman. Solo al cinema dal 3 marzo 2022. #TheBatman - nerdgate_it : The Batman: Trailer e data di uscita dal DC FanDome 2021 - LuigiBicco : @lukealb Matt Reeves ha sempre gridato ai quattro venti che il suo 'The Batman' si sarebbe retto su una detective s… - lukealb : @LuigiBicco E comunque, mi hai incuriosito, c'è chi ci crede (che sia una detective story #TheBatman): “It's not an… - badtasteit : #TheBatman: #DamonLindelof ha 'scovato' un collegamento con #Lost nell'ultimo trailer -