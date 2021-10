Terza dose vaccino Covid, il sottosegretario Costa: «Ragionevole pensare ci sarà un'estensione» (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Le somministrazione della Terza dose del vaccino contro il Covid sono già iniziate in Italia. Si attende adesso di capire se questa prospettiva, al momento circoscritta ad alcune categorie, possa essere allargata ad una platea più ampia. Perché si parla di Terza dose? Il vaccino, in questa fase, sta offrendo segnali concreti della sua azione, testimoniati ogni giorno dai numeri che certificano una situazione Covid in Italia pienamente sotto controllo. L'ipotesi di un richiamo nasce da eventuali evidenze scientifiche che certifichino la necessità di una dose aggiuntiva, tenuto conto che quanto pare la protezione con il passare dei mesi potrebbe non esaurirsi, ma calare. Per alcune categorie, come è noto, si è già scelto di operare ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Le somministrazione delladelcontro ilsono già iniziate in Italia. Si attende adesso di capire se questa prospettiva, al momento circoscritta ad alcune categorie, possa essere allargata ad una platea più ampia. Perché si parla di? Il, in questa fase, sta offrendo segnali concreti della sua azione, testimoniati ogni giorno dai numeri che certificano una situazionein Italia pienamente sotto controllo. L'ipotesi di un richiamo nasce da eventuali evidenze scientifiche che certifichino la necessità di unaaggiuntiva, tenuto conto che quanto pare la protezione con il passare dei mesi potrebbe non esaurirsi, ma calare. Per alcune categorie, come è noto, si è già scelto di operare ...

