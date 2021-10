Terza dose di vaccino anti Covid | avanti a rilento In un mese solo 9 300 somministrazioni

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Nella Bergamasca è stato raggiunto il 14% dei fragili e l’8% degli over 80 a undalla partenza.

Advertising

fattoquotidiano : Covid, il microbiologo Crisanti: “Terza dose di vaccino e mascherine o l’Italia rischia i numeri inglesi” - MediasetTgcom24 : Covid, Crisanti: 'Terza dose e mascherine o rischiamo numeri inglesi' #andreacrisanti - HuffPostItalia : Vaccino, Crisanti: terza dose per evitare rischio inglese - giove_marte : @MB1068 @RobiVil Ti tocca andare a fare la terza dose - zazoomblog : Vaccino covid terza dose a over 40: il piano Usa - #Vaccino #covid #terza #piano -

Ultime Notizie dalla rete : Terza dose

Adnkronos

Infine hanno ricevuto la91.968 persone. CoronavirusSono 57 le persone che hanno ricevuto laNotizie da Andria Direttore Giuseppe Di Bisceglie. Sono intanto 5.971.647 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 06.00 dal Report del Governo nazio ...Romagna : si parte anche con il personale sanitario , con priorità agli over60 e ai professionisti più a rischio (per esposizione o per patologie), con i soggetti ad elevata fragilità che rientrano ne ...