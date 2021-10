Terribile schianto | l’auto di Andrea si è disintegrata | se n’è andato a 31 anni

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Se n’èvittima di unincidenteLeoni, 31. Erano da poco passate le 22,30 quando la sua auto, nei pressi di Punta Marina, ha centrato la cuspide che divide le due corsie e si è ribaltata. Una scenaquella che si è presentata ai soccorritori. I vigili del fuoco hanno estratto il ragazzo dalle lamiere dele il personale del 118, giunto con ambulanza e automedicalizzata, ha subito messo in atto le manovre di rianimazione. PurtroppoLeoni non ce l’ha fatta. Inutile la corsa al Pronto Soccorso del Santa Maria delle Croci. Le condizioni del ragazzo erano disperate. Purtroppo è deceduto durante il trasporto verso l’ospedale. Al momento non è ancora stata decisa la data dei funerali del 31enne. Tuttavia, i colleghi si sono ...