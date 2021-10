Tennis, l’Australian Open detta le regole: solo vaccinati. Djokovic rischia (Di mercoledì 20 ottobre 2021) In Australia è sempre alta l’allerta covid La stagione Tennistica, non è ancora finita eppure si inizia a pensare al prossimo anno con l’imminente Australian Open. La prima prova Slam dell’anno si svolge appunto in Australia, stato con le più alte restrizioni, forse, dopo la Cina. Nelle ultime ore si è tornato a parlare della criticità della situazione e del torneo che al 90% sembra sarà aperto solo a vaccinati. Ne ha parlato anche il premier dello Stato di Victoria, Dan Andrews. “Non credo che un Tennista non vaccinato otterrà un visto per entrare in questo Paese. Al virus non importa quale sia la tua classifica Tennistica o quanti Slam hai vinto. E se ottenessero un visto, probabilmente dovrebbero essere messi in quarantena per un paio di settimane, quando nessun altro giocatore ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 20 ottobre 2021) In Australia è sempre alta l’allerta covid La stagionetica, non è ancora finita eppure si inizia a pensare al prossimo anno con l’imminente Australian. La prima prova Slam dell’anno si svolge appunto in Australia, stato con le più alte restrizioni, forse, dopo la Cina. Nelle ultime ore si è tornato a parlare della criticità della situazione e del torneo che al 90% sembra sarà aperto. Ne ha parlato anche il premier dello Stato di Victoria, Dan Andrews. “Non credo che unta non vaccinato otterrà un visto per entrare in questo Paese. Al virus non importa quale sia la tua classificatica o quanti Slam hai vinto. E se ottenessero un visto, probabilmente dovrebbero essere messi in quarantena per un paio di settimane, quando nessun altro giocatore ...

Advertising

GuidoAnzuoni : RT @claudiomontar: Australian Closed Djokovic n.1 al mondo, (l'uomo dei + grandi record del tennis) discriminato per il vax, da una nazi… - claudiomontar : Australian Closed Djokovic n.1 al mondo, (l'uomo dei + grandi record del tennis) discriminato per il vax, da una… - lavitaeyes27 : Australian Open solo per vaccinati, Djokovic in forse: Non so se ci sarò, l'obbligo è terrificante?????? - Nico01042014 : Australian Open solo per vaccinati, Djokovic in forse: Non so se ci sarò, l'obbligo è terrificante - GazzettaDelSud : ?? DJOKOVIC NON GIOCA A MELBOURNE? | Novak #Djokovic è pronto a tornare in campo, ma non a Melbourne per l’… -