Tennis, ATP Anversa 250: Sinner vince il derby contro Musetti, sorpresa Davidovich Fokina (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Si è conclusa da poco la prima giornata di ottavi di finale (domani si disputeranno i restanti match) dell'ATP 250 di Anversa. Oltre all'attesissimo match tra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, vinto in due set dal numero 2 d'Italia, si sono giocate altre tre partite e le sorprese non sono di certo mancate. Nel derby d'Italia la partita è durata solo un set. Dopo il 7-5 del primo parziale, infatti, Sinner (testa di serie numero 1) ha alzato notevolmente il suo livello di gioco e ha sconfitto Musetti (numero 69 ATP) con il punteggio finale di 7-5 6-2 in un'ora e 35 minuti di gioco. L'altoatesino affronterà ora il francese Arthur Rinderknech (n.65 del ranking), uscito vittorioso oggi dal match contro il serbo Dusan Lajovic (n.33 al mondo) con il risultato di 3-6 6-4 6-2

