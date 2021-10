Telemarketing selvaggio, Sky multata per 3,2 milioni di euro (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il Garante per la Privacy ha multato Sky con una sanzione pari a 3,2 milioni di euro: l'accusa è di aver utilizzato liste di dati non verificate e acquisite da altre società per promuovere i propri servizi.... Leggi su dday (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il Garante per la Privacy ha multato Sky con una sanzione pari a 3,2di: l'accusa è di aver utilizzato liste di dati non verificate e acquisite da altre società per promuovere i propri servizi....

Advertising

fattoquotidiano : SKY CONDANNATA Maxi multa da 3 milioni di euro per Sky Italia. Tempestava persone con 'decine di chiamate non autor… - Digital_Day : Bacchettata per Sky per l'utilizzo di dati per la vendita di prodotti e servizi - brichiel : RT @fattoquotidiano: SKY CONDANNATA Maxi multa da 3 milioni di euro per Sky Italia. Tempestava persone con 'decine di chiamate non autorizz… - Lollowitz : RT @HDblog: Sky, multa salata per telemarketing selvaggio dal Garante della Privacy - nicelivingspace : RT @GavinoSanna1967: Telemarketing selvaggio, Garante privacy sanziona Sky Italia -