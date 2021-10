Tegola Monza: crociato rotto per Scozzarella, si ferma anche Dany Mota (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Monza - Le brutte sensazioni si sono trasformate in esito dopo gli esami strumentali approfonditi delle ultime ore: per Matteo Scozzarella , centrocampista del Monza uscito in barella dopo neanche un ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 20 ottobre 2021)- Le brutte sensazioni si sono trasformate in esito dopo gli esami strumentali approfonditi delle ultime ore: per Matteo, centrocampista deluscito in barella dopo neun ...

