Teen Wolf, attesa una grossa novità per il 2022: fan in delirio (Di mercoledì 20 ottobre 2021) In arrivo una grossa novità per Teen Wolf, l’indiscrezione ha mandato in delirio i fan della amatissima serie: le novità Cresce sempre più l’attesa per l’arrivo nel 2022 del nuovo film di Teen Wolf. Il gigante dello streaming Paramount ha ordinato un film revival. La celebre serie tv di Mtv ha chiuso i battenti con il centesimo episodio esattamente quattro anni fa. La sinossi del film è la seguente: “La luna piena sorge a Beacon Hills e insieme ad essa un male terrificante. I lupi stanno ululando ancora una volta, chiedendo il ritorno di Banshee, Coyoti Mannari, Segugi Infernali e Kitsune. Ma solo un lupo mannaro come Scott McCall, può combattere quello che potrebbe essere il nemico più potente e ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 20 ottobre 2021) In arrivo unaper, l’indiscrezione ha mandato ini fan della amatissima serie: leCresce sempre più l’per l’arrivo neldel nuovo film di. Il gigante dello streaming Paramount ha ordinato un film revival. La celebre serie tv di Mtv ha chiuso i battenti con il centesimo episodio esattamente quattro anni fa. La sinossi del film è la seguente: “La luna piena sorge a Beacon Hills e insieme ad essa un male terrificante. I lupi stanno ululando ancora una volta, chiedendo il ritorno di Banshee, Coyoti Mannari, Segugi Infernali e Kitsune. Ma solo un lupo mannaro come Scott McCall, può combattere quello che potrebbe essere il nemico più potente e ...

Advertising

FetusZay93 : in shameless c’è l’attore che ha fatto deucalion in teen wolf STO AMANDO - Ethan99Ctk : cerco di collegare il computer alla tv così guardo un po' teen wolf - Chiam29 : io: guardo teen wolf sempre io: skippo le parti in cui si trasformano perché mi annoiano - _Night_tale : La me quindicenne guardando teen wolf non si sarebbe aspettata di vedere questo un giorno eppure eccoci qui - 99complexplus1 : UN FILM SU TEEN WOLF MIO DIO PIANGO -