Tardelli: «Inter-Juve? Conterà di più per la squadra di Allegri»

Marco Tardelli ha parlato del big match di domenica sera tra Inter e Juve: le parole dell'ex centrocampista

Intervistato da Adnkronos, Marco Tardelli ha parlato di Inter–Juve, match in programma domenica sera a San Siro.

Inter – «Mi sembra che in questa prima parte di stagione l'Inter stia facendo bene, ha perso un paio di partite e non meritava nemmeno di perdere, quindi sin qui il lavoro di Inzaghi mi sembra assolutamente apprezzabile. I sette punti di ritardo dal Napoli si possono recuperare e di sicuro i nerazzurri saranno in corsa fino alla fine per il titolo».

BIG MATCH – «Conta di più per i bianconeri che sono più attardati. È sempre il derby d'Italia e una partita da tripla. Darà indicazioni importanti sul proseguo della ...

