Tampon Tax | notizia meravigliosa per le donne | ecco cosa cambia

Leggi su chenews

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Gli assorbenti femminili potranno non saranno considerati più “beni di lusso”. Latax vedrà un taglio dell’IVA.sapere in merito.Tax (AdobeStock)Avere il ciclo non sarà considerato più un lusso. E’ questa una delle promesse che il governo guidato da Mario Draghi ha messo nero su bianco il 19 ottobre nella Manovra di Bilancio del 2022. Una piccola vittoria per tutte quelleche in questi anni hanno protestato per l’IVA al 22% per gli assorbenti. Latax pone una tassa sui prodotti mestruali per lerendendoli articoli “non essenziali”. Questa è un onere aggiuntivo per leche hanno il ciclo mestruale, una forma di discriminazione che rende gli articoli, cruciali per la quotidianità e ...