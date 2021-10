Tampon Tax | l’iva sugli assorbenti scende dal 22 al 10% in Italia con la prima manovra del governo Draghi

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) La prossima Legge di Bilancio includerà laper abbassare l’aliquota del. Dopo anni di richieste e tentativi, ladeldi Mariosembrerebbe aver trovato una “soluzione di compromesso”. Glinon saranno più tassati al 22%, ma al 10%. Fra gli altri Paesi europei, in molti sono già intervenuti da tempo su questo fronte.Tax,cala al 10%: la decisione del“Il taglio dal 22% al 10% delsu prodottiper l’igiene femminile” è uno dei punti fondamentali del comunicato finale di Palazzo Chigi redatto al termine del Consiglio dei Ministri per ...

Quanto costa davvero tagliare la Tampon Tax? Il 19 ottobre il Consiglio dei ministri ha approvato il Documento programmatico di bilancio per il 2022, che anticipa a grandi linee quali dovrebbero essere le misure contenute nella manovra fiscale. Dovrebbe anche trovare attuazione la richiesta di ridurre dal 22% al 10% l'Iva sugli assorbenti, la nota 'tampon tax'. La tassa sugli assorbenti subirà una diminuzione dopo anni di richieste inesaudite. La prima manovra del governo Draghi sulla legge del bilancio introduce un'importante cambiamento. Il governo Draghi ha messo sul piatto otto miliardi di euro in manovra per tagliare le tasse. Cala la tampon tax, rimandate plastic tax e sugar tax. Pronti anche nuovi fondi per calmierare i prezzi dell'energia.