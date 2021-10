Tam-tam impazzito a Milano, "pare che Alessandra Schilirò...": rumors sulla prossima (clamorosa) mossa della no-Green pass (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Potrebbe essere l'ospite d'onore al prossimo corteo dei No Green pass di sabato prossimo. Nunzia Alessandra Schilirò, il vicequestore sospeso per le sue pubbliche prese di posizione contro il certificato. Aveva parlato dal palco della manifestazione dei no Green pass a San Giovanni a Roma, il 25 settembre scorso. Da allora ha sempre detto di essere contraria alla certificazione verde anti Covid: la sua uscita pubblica le ha causato la sospensione dal servizio e dallo stipendio, ma dall'altro lato le ha portato il plauso dei manifestanti. La voce della sua presenza a Milano è corsa nelle chat fino ad arrivare all'orecchio degli investigatori. Molto probabilmente avrà un posto sul palco e un microfono sotto l'Arco ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Potrebbe essere l'ospite d'onore al prossimo corteo dei Nodi sabato prossimo. Nunzia, il vicequestore sospeso per le sue pubbliche prese di posizione contro il certificato. Aveva parlato dal palcomanifestazione dei noa San Giovanni a Roma, il 25 settembre scorso. Da allora ha sempre detto di essere contraria alla certificazione verde anti Covid: la sua uscita pubblica le ha causato la sospensione dal servizio e dallo stipendio, ma dall'altro lato le ha portato il plauso dei manifestanti. La vocesua presenza aè corsa nelle chat fino ad arrivare all'orecchio degli investigatori. Molto probabilmente avrà un posto sul palco e un microfono sotto l'Arco ...

