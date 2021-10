Tabinotabi Venezia | la boutique riflesso della città sull’acqua

Leggi su lifeandpeople

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Life&People.it L’abitoeco-moda disi presenta come una creazione artigianale e sostenibile, dall’aspetto fluttuante e impalpabile. Alessandra Defranza, ex vigilessa dall’animo nomade e curioso, forgia un sogno con le proprie mani e gli dà forma all’interno di unasotto i portici di Rialto, sulle acqueromantica e pittoresca. Nella cornice dell’affascinante capoluogo veneto, la moda contemporanea diconfeziona abiti da giorno e da notte in tessuti derivanti da filati di alghe. Peculiare è l’impiego di prodotti in esclusiva, utilizzando filati vegetali organici ad alta tecnologia. I morbidi materiali, come il cachemire, hanno un effetto lenitivo sulla pelle di chi li indossa. Sono, tuttavia, anche biodegradabili, riciclabili e ...