Switch off: cosa succede dal 20 ottobre e come ottenere il bonus tv (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Roma – Switch off tv, dal 20 ottobre tocca ai canali Rai. Da questa data infatti la tv di Stato inizierà a trasmettere sul digitale terrestre solo con lo standard Mpeg4 i canali tematici Rai 4, Rai 5, Rai YoYo, Rai Sport + HD, Rai Storia, Rai Gulp, Rai Premium, Rai Scuola. Sarà quindi necessario avere una tv o un decoder Hd per riceverli. Inoltre, sempre dal 20 ottobre, cambieranno codifica anche i canali Mediaset, da TgCom24 a Virgin Radio. E se non si dispone di una tv o di un decoder compatibile con le nuove codifiche, è possibile usufruire del bonus tv per acquistarne uno di ultima generazione. Il bonus TV – Decoder, con valore fino a 30 euro, è un'agevolazione per l'acquisto di TV e decoder idonei alla ricezione di programmi televisivi con i nuovi standard trasmissivi (DVBT-2/HEVC) che ...

