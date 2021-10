Surfing Sports | la Lega Navale di Ostia sale su un podio tutto al femminile

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Pescara – IlPescara dal 16 al 17 ottobre si sono trovati i giovani atleti della classe Windsurfer per i Campionati italiani juniores e youth. Due bellissimi giorni di vento e di trasferta per Lorenzo Luciani, Ilaria Marras, Sofia Anna Lombardi, Arianna Vittoria Di Legge accompagnati da Carola De Fazio. Ottimi i piazzamenti per le ragazze: Ilaria Marras IIe Arianna Di Legge III. “Un sabato da leoni ha caratterizzato quest’importante manifestazione sportiva nazionale dedicata alle categorie esordienti youth e juniores della Classe Windsurfer. – ha scritto Carola De Fazio sul sito ufficiale della– Complimenti alla splendida organizzazione da parte delPescara di Andrea ...

