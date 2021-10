Supplenze Covid, proroga a giugno: al 30 o al termine delle lezioni? Per ora contratti restano fino a dicembre (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Approvato ieri in Cdm il Documento programmatico di bilancio per il 2022: nel comunicato pubblicato dal Governo le principali linee di intervento, tra cui la proroga dei contratti Covid, previsti fino al 30 dicembre, a giugno 2022. In totale 422 milioni di euro le risorse stanziate per 20 mila contratti per i docenti, 22 mila per il personale ATA. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Approvato ieri in Cdm il Documento programmatico di bilancio per il 2022: nel comunicato pubblicato dal Governo le principali linee di intervento, tra cui ladei, previstial 30, a2022. In totale 422 milioni di euro le risorse stanziate per 20 milaper i docenti, 22 mila per il personale ATA. L'articolo .

