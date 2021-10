Super Lega, arriva un nuovo comunicato: “Ad aprile siamo stati fraintesi. Nessun membro permanente” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) La Super Lega ci riprova. Nel bel mezzo delle partite della Champions League, arriva un nuovo comunicato dell’organo che vorrebbe cambiare il calcio mondiale. Questa volta lo fa con una lettera riportata dal quotidiano spagnolo Marca nella quale si chiariscono anche alcuni punti fondamentali precedentemente fraintesi ad aprile. Questo il messaggio che si legge: “Il progetto annunciato da 12 club ad aprile è stato manifestamente frainteso. Il progetto Super Lega è il riconoscimento di un sistema che si è rotto. La UEFA è il governo auto-costituito del calcio nell’Unione europea, mentre è un’associazione privata svizzera governata dal diritto svizzero e soggetta al TAS in materia sportiva. La UEFA ha stretti ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Laci riprova. Nel bel mezzo delle partite della Champions League,undell’organo che vorrebbe cambiare il calcio mondiale. Questa volta lo fa con una lettera riportata dal quotidiano spagnolo Marca nella quale si chiariscono anche alcuni punti fondamentali precedentementead. Questo il messaggio che si legge: “Il progetto annunciato da 12 club adè stato manifestamente frainteso. Il progettoè il riconoscimento di un sistema che si è rotto. La UEFA è il governo auto-costituito del calcio nell’Unione europea, mentre è un’associazione privata svizzera governata dal diritto svizzero e soggetta al TAS in materia sportiva. La UEFA ha stretti ...

Ultime Notizie dalla rete : Super Lega Nuova Superlega: niente membri permanenti e meriti sportivi ... l'associazione dei club europei che fino all'annuncio della Superlega era presieduta dal numero 1 della Juventus, Andrea Agnelli, immediatamente dimissionario dopo la nascita della nuova grande Lega.

Super Lega, arriva un nuovo comunicato: "Ad aprile siamo stati fraintesi. Nessun membro permanente ... alfredopedulla.com

Nuova Superlega: niente membri permanenti e meriti sportivi
Secondo 'Cadena Ser' il discorso della Superlega non sarebbe ancora archiviato. L'idea della Superlega non è stata ancora messa da parte e anzi i club che l'avevano fondata prima di abbandonarla (tran ...

