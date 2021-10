Suicidio assistito, il governo non si esprime e slitta l’approdo del ddl alla Camera. Cappato: “La Consulta chiese una legge ormai 3 anni fa” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) È destinato a slittare l’approdo in Aula alla Camera del disegno di legge sul Suicidio assistito, previsto per lunedì 25 ottobre. Le Commissioni Giustizia e Affari sociali della Camera hanno chiesto al presidente Roberto Fico di rinviare la data dell’esame, perché – in mancanza dei pareri del governo – non hanno ancora potuto iniziare a votare gli emendamenti. “Il governo Draghi “non ha provveduto a inviare i pareri sugli emendamenti al Suicidio assistito che oggi le Commissioni avrebbero dovuto iniziare a votare” dice il relatore (Alfredo Bazoli del Pd, ndr). Che strano, sono passati solo 3 anni da quando la Consulta chiese al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 ottobre 2021) È destinato arein Auladel disegno disul, previsto per lunedì 25 ottobre. Le Commissioni Giustizia e Affari sociali dellahanno chiesto al presidente Roberto Fico di rinviare la data dell’esame, perché – in mancanza dei pareri del– non hanno ancora potuto iniziare a votare gli emendamenti. “IlDraghi “non ha provveduto a inviare i pareri sugli emendamenti alche oggi le Commissioni avrebbero dovuto iniziare a votare” dice il relatore (Alfredo Bazoli del Pd, ndr). Che strano, sono passati solo 3da quando laal ...

Ultime Notizie dalla rete : Suicidio assistito FLASH " UK, i leader religiosi uniti nella condanna del suicidio assistito Parallelamente all'Italia, anche nel Regno Unito il governo sta cercando di far passare una legge che di fatto legalizzerebbe il suicidio assistito. Le autorità religiose stanno però contrastando in ogni modo questo progetto. Nei giorni scorsi i vescovi inglesi hanno organizzato una veglia di preghiera e oggi tutti i leader ...

Eutanasia. PV&F: Testo divisivo anche per Radicali, slitta alla Camera. Pronta campagna di affissioni! COMUNICATO STAMPA EUTANASIA Pro Vita & Famiglia: "Testo divisivo anche per Radicali, slitta alla Camera. Pronta campagna di affissioni!" Roma, 20 ottobre 2021 Il Testo Unico sul Suicidio Assistito , è "ingannevole e fuorviante. A dirlo sono gli stessi Radicali . Inoltre il governo non ha ancora inviato i pareri alla commissione Giustizia della Camera che ha quindi rinviato il ...

FLASH – UK, i leader religiosi uniti nella condanna del suicidio assistito provitaefamiglia.it Eutanasia, verso slittamento approdo ddl in Aula Le Commissioni Giustizia e Affari sociali della Camera hanno incaricato i presidenti Mario Perantoni e Marialucia Lorefice di scrivere una lettera al presidente Roberto Fico chiedendo lo slittamento d ...

Ancora un detenuto salvato dal suicidio Allarme in carcere: "Trend preoccupante" Un agente se ne è accorto e ha evitato il peggio. Il sindacato: "Sistema lacunoso". La Camera penale: "Servono misure alternative" ...

