Sugar e plastic tax rinviate ancora: questa volta al 2023. Esultano le lobby. Greenpeace: “È il governo della finzione ecologica” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Filiera Italia, Federalimentare, Agrinsieme, Coldiretti, Assobibe. Esultano tutti – e in qualche modo anche i Cinque Stelle – per il rinvio dell’attuazione della Sugar e plastic tax deciso martedì nel Documento programmatico di bilancio approvato dal Consiglio dei ministri. Il comparto più agevolato dall’ennesimo posticipo della misura festeggia e rilancia con la richiesta di abolizione, mentre c’è solo Greenpeace a criticare l’ennesimo “inaccettabile” rinvio, che tiene a bagnomaria la nuova tassa questa volta fino al 2023: “Perdiamo l’ennesima importante occasione per tassare un comparto industriale inquinante e destinare i proventi a una vera riconversione sostenibile del settore. Il governo della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Filiera Italia, Federalimentare, Agrinsieme, Coldiretti, Assobibe.tutti – e in qualche modo anche i Cinque Stelle – per il rinvio dell’attuazionetax deciso martedì nel Documento programmatico di bilancio approvato dal Consiglio dei ministri. Il comparto più agevolato dall’ennesimo posticipomisura festeggia e rilancia con la richiesta di abolizione, mentre c’è soloa criticare l’ennesimo “inaccettabile” rinvio, che tiene a bagnomaria la nuova tassafino al: “Perdiamo l’ennesima importante occasione per tassare un comparto industriale inquinante e destinare i proventi a una vera riconversione sostenibile del settore. Il...

