Sudtirol-Piacenza, Serie C: ultime, probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Sudtirol-Piacenza questa sera al “Druso” per la 10a giornata del campionato di Serie C Girone A a partire dalle 18.00. La vice-capolista insegue la possibilità di recuperare terreno rispetto al Padova, per questo sarà necessario che non sbagli l’incontro odierno con i biancorossi, intenzionati comunque a muovere la loro classifica. Così le probabili formazioni della gara e dove vedere il match in tv. Statistiche e curiosità di Sudtirol-Piacenza La formazione altoatesina arriva alla gara di questa sera, dopo una coppia di pareggi, fatti registrare nelle ultime due uscite di campionato. Il primo è arrivato in casa contro la Giana Erminio (0-0), mentre il secondo, maturato nell’ultimo weekend, è arrivato nella trasferta contro i Tigrotti della Pro ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 20 ottobre 2021)questa sera al “Druso” per la 10a giornata del campionato diC Girone A a partire dalle 18.00. La vice-capolista insegue la possibilità di recuperare terreno rispetto al Padova, per questo sarà necessario che non sbagli l’incontro odierno con i biancorossi, intenzionati comunque a muovere la loro classifica. Così ledella gara e dove vedere il match in tv. Statistiche e curiosità diLa formazione altoatesina arriva alla gara di questa sera, dopo una coppia di pareggi, fatti registrare nelledue uscite di campionato. Il primo è arrivato in casa contro la Giana Erminio (0-0), mentre il secondo, maturato nell’ultimo weekend, è arrivato nella trasferta contro i Tigrotti della Pro ...

PiacenzaPress : LIVE SudTirol-Piacenza in campo alle ore 18. Biancorossi senza Cesarini, le probabili formazioni - PiacenzaPress : LIVE SudTirol-Piacenza in campo alle ore 18. Biancorossi senza Cesarini, le probabili formazioni - ER_Notizie : Piacenza - Col SudTirol per rialzare la testa. Scazzola: «Domenica abbiamo sbagliato una partita, ma niente drammi»… - PiacenzaSera : C’è il Südtirol ancora imbattuto per un Piacenza a caccia di riscatto - E’ un Piacenza a caccia di riscatto quello… - Fantacalciok : Sudtirol – Piacenza: dove vedere la diretta live e risultato -