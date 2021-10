Su Forza Nuova la maggioranza si sgonfia: il governo non sarà costretto a scioglierla (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Da un lato e dall’altro, nel corso della giornata i testi si limano, vengono tolti alcuni riferimenti specifici a episodi violenti che con i fatti del 9 ottobre c’entrano poco o nulla, ma alla fine una voce unica il Senato su Forza Nuova non riesce a esprimerla: ci sono due sì, a due atti diversi che vengono approvati per alzata di mano, ma nessuna convergenza. E così, quelle che erano quattro mozioni del centrosinistra per lo scioglimento di Forza Nuova diventano, tutte insieme, un ordine del giorno firmato dal Partito democratico, LeU, M5s Italia Viva e, da ultimo, dalle autonomie. Un atto d’indirizzo, meno vincolante per il governo che, per voce di Ivan Scalfarotto, “si rimette all’Aula”. E l’ordine del giorno - in cui si chiede lo scioglimento di Forza Nuova e ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Da un lato e dall’altro, nel corso della giornata i testi si limano, vengono tolti alcuni riferimenti specifici a episodi violenti che con i fatti del 9 ottobre c’entrano poco o nulla, ma alla fine una voce unica il Senato sunon riesce a esprimerla: ci sono due sì, a due atti diversi che vengono approvati per alzata di mano, ma nessuna convergenza. E così, quelle che erano quattro mozioni del centrosinistra per lo scioglimento didiventano, tutte insieme, un ordine del giorno firmato dal Partito democratico, LeU, M5s Italia Viva e, da ultimo, dalle autonomie. Un atto d’indirizzo, meno vincolante per ilche, per voce di Ivan Scalfarotto, “si rimette all’Aula”. E l’ordine del giorno - in cui si chiede lo scioglimento die ...

Advertising

fanpage : Massimiliano Ursino, leader di Forza Nuova a Palermo, è stato arrestato con le accuse di devastazione e resistenza… - NicolaPorro : Castellino di Forza nuova non si poteva arrestare, dice #Lamorgese. I diritti costituzionali valevano per lui, non… - CarloCalenda : Dal comunicato del centro destra si evince che @forza_italia, contrariamente al suo posizionamento europeo, continu… - palladivetroh : RT @Arturo_Scotto: Passa al Senato mozione di Pd-M5S-Leu per lo scioglimento di Forza Nuova e altre organizzazioni fasciste. Astenuti Forza… - KillianBrien18 : RT @repubblica: Senato, approvato l'ordine del giorno del centrosinistra per chiedere lo scioglimento di Forza Nuova -