Strada provinciale Fiastra - Bolognola, al via l'opera di asfaltatura. Ecco la situazione (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Fiastra - Dopo l'avvio dei lavori di risanamento della pavimentazione della provinciale 17 'Camerino - Serravalle' sono iniziati quelli per la Sp 47 'Fiastra - Bolognola'. Anche in questo caso l'... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 20 ottobre 2021)- Dopo l'avvio dei lavori di risanamento della pavimentazione della17 'Camerino - Serravalle' sono iniziati quelli per la Sp 47 ''. Anche in questo caso l'...

Advertising

VAIstradeanas : 09:20 #SS7 Traffico da Velletri/Innesto Ss217 Via Dei Laghi a Innesto Strada Provinciale Velletri-Nettuno.Velocità:10Km/h - chiaveappesa : RT @GiusiFasano: Lungo la strada provinciale ci sono i carabinieri che fanno controlli. Chiedono la patente ai poveracci che guidano la mac… - VAIstradeanas : 18:11 #SS7 Traffico da Velletri/Innesto Ss217 Via Dei Laghi a Innesto Strada Provinciale Velletri-Nettuno.Velocità:10Km/h - mattinodipadova : IL VIDEO / Un altare allestito sul sagrato della chiesa, oltre ottocento sedie, la strada provinciale chiusa per pe… - Ossmeteobargone : RT @BabboleoNews: #Borzonasca. Ha riaperto la strada provinciale 49 per #Sopralacroce. Il collegamento era stato chiuso martedì pochè i sen… -