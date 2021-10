Stipendio ottobre docenti e ATA in anticipo: accredito il 22. Chi lo riceve (Di mercoledì 20 ottobre 2021) accredito Stipendio docenti e ATA venerdì 22 ottobre. Data di esigibilità anticipata rispetto al canonico 23 che cade di sabato. A ricevere lo Stipendio il 22 è il personale docente e ATA con contratto a tempo indeterminato o determinato al 31 agosto e 30 giugno (supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche). L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 20 ottobre 2021)e ATA venerdì 22. Data di esigibilità anticipata rispetto al canonico 23 che cade di sabato. Are loil 22 è il personale docente e ATA con contratto a tempo indeterminato o determinato al 31 agosto e 30 giugno (supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche). L'articolo .

