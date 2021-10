Steve Bannon, l’ex consigliere di Trump si rifiuta di testimoniare sull’assalto al Congresso Usa: è accusato di oltraggio (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Steve Bannon, il controverso ex stratega di Donald Trump alla Casa Bianca, è accusato di oltraggio al Congresso americano dalla Commissione che indaga sull’assalto a Capitol Hill del 6 gennaio scorso. La Commissione ha votato all’unanimità una risoluzione nei suoi confronti dopo che si è rifiutato di testimoniare nel corso dell’indagine e per questo ha richiesto alla Camera di incolparlo formalmente: il voto della Camera sul provvedimento si terrà giovedì. In caso di approvazione, la questione passerà poi al Dipartimento di Giustizia, che deciderà se accusare formalmente Bannon. l’ex consigliere del tycoon potrebbe essere quindi anche arrestato per il mancato rispetto del mandato di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 ottobre 2021), il controverso ex stratega di Donaldalla Casa Bianca, èdialamericano dalla Commissione che indagaa Capitol Hill del 6 gennaio scorso. La Commissione ha votato all’unanimità una risoluzione nei suoi confronti dopo che si èto dinel corso dell’indagine e per questo ha richiesto alla Camera di incolparlo formalmente: il voto della Camera sul provvedimento si terrà giovedì. In caso di approvazione, la questione passerà poi al Dipartimento di Giustizia, che deciderà se accusare formalmentedel tycoon potrebbe essere quindi anche arrestato per il mancato rispetto del mandato di ...

