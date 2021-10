(Di mercoledì 20 ottobre 2021) In un videoinizialmente non elencato sul canale YouTube di Bethesda, viene svelato quello che sarà ildi, insieme allae nuovisull’ambientazione diDovremo ancora aspettare più di un anno per, e finora non ci sono state molte notizie o informazioni riguardo il, passato sotto l’ala di Phil Spencer e Microsoft negli scorsi mesi. Tra iriguardo ilRPG di Bethesda, si sa già che avrà luogo in un setting spaziale, e sono state anche presentate le tre principali città che si potranno visitare nell’universo di: New Atlantis, capitale della fazione militare delle Colonie Unite; Neon, città strutturata al di sopra di una ...

Advertising

tuttoteKit : #Starfield: nuovo trailer mostra altri dettagli su storia e mondo di gioco #Bethesda #Microsoft #PC #XboxSeriesS… - GameXperienceIT : Starfield, il nuovo trailer si concentra su sistemi solari e fazioni - GamingTalker : Starfield, le colonie spaziali si mostrano nel nuovo video - Tech_Gaming_it : Il nuovo Trailer di Starfield mostra degli artwork inediti su scenari e personaggi -

Ultime Notizie dalla rete : Starfield nuovo

... e in grado magari di regalarci qualche sana emozione nello spazio più profondo! Vi ricordiamo cheuscirà in esclusiva per PC e Xbox Series X - S . Sicuramente come per tutte le esclusive ...Ora, come riportato da Eurogamer.net , unvideo dedicato aci permette di dare uno sguardo ai "Sistemi Insediati" (o Settled Systems ), un filmato accompagnato da una valanga di ...Novità per Starfield, con un un trailer che mostra il mondo del gioco e vari dettagli riguardo l'ambientazione e la storia.Bethesda ha rilasciato oggi un nuovo video di Starfield che ci mostra le incredibili colonie spaziali del gioco, oltre a tantissime concept art dell’universo sci-fi. Stando al filmato, visibile qui so ...