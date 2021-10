Stalking all’ex e tenta di uccidere il nuovo compagno Arrestato

Leggi su forzearmatenews

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) I carabinieri della Stazione di Molfetta hanno tratto in arresto un 49nne, di origini baresi, per i reati di atti persecutori nei confronti di una donna di Molfetta eto omicidio nei confronti deldella stessa. Dopo la denuncia della donna, i Carabinieri della locale stazione hanno svolto un’accurata attività di indagine, sotto la direzione dell’Autorità Giudiziaria di Trani che ha portato all’emissione di un ordine di esecuzione di misura cautelare in carcere nei confronti dell’indagato. L’uomo tratto in arresto su disposizione della Procura della Repubblica – Presso il Tribunale di Trani, è stato tradotto e associato presso la casa circondariale di Trani ove rimarrà a disposizione dell’A.G. L'articolo proviene da Forze Armate News.