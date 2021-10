Squid Game, rischio emulazione e conseguenze per gli adolescenti: “Attenzione, si sentono incoraggiati a imitare questi comportamenti”. Parla l’esperta (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Squid Game, la serie tv campione di ascolti trasmessa da Netflix,“Ti cattura per l’atmosfera intensa delle scene”, ci racconta Lorenzo, 22enne musicista, “il ritmo narrativo, la serrata competizione tra i giocatori e per come viene rappresentata la loro paura. Per non Parlare dei suggestivi colori delle scene, le maschere delle guardie che ti ricordano il controller della play”. Capita pure di sentire pareri opposti, come quelli che abbiamo raccolto in un liceo artistico, dove Gaia, 18 anni, liquida il fenomeno “Perché poco originale e troppo simile a un’altra serie, con un finale deludente rispetto alle tensioni e aspettative create dalla trama. Meglio – come ci diciamo nel nostro gruppo – guardare Alice in Borderland!”. Ma Squid Game è diventato soprattutto un caso oggetto di polemiche e allarmi da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 ottobre 2021), la serie tv campione di ascolti trasmessa da Netflix,“Ti cattura per l’atmosfera intensa delle scene”, ci racconta Lorenzo, 22enne musicista, “il ritmo narrativo, la serrata competizione tra i giocatori e per come viene rappresentata la loro paura. Per nonre dei suggestivi colori delle scene, le maschere delle guardie che ti ricordano il controller della play”. Capita pure di sentire pareri opposti, come quelli che abbiamo raccolto in un liceo artistico, dove Gaia, 18 anni, liquida il fenomeno “Perché poco originale e troppo simile a un’altra serie, con un finale deludente rispetto alle tensioni e aspettative create dalla trama. Meglio – come ci diciamo nel nostro gruppo – guardare Alice in Borderland!”. Maè diventato soprattutto un caso oggetto di polemiche e allarmi da ...

Tg1Rai : Si intitola Squid game, è la serie tv del momento ed è solo l'ultimo dei prodotti culturali che dalla Corea del Sud… - CB_Ignoranza : Nella prossima sfida di Squid Game, i concorrenti dovranno giocare nel Milan senza infortunarsi. - NetflixIT : Sono uscite le nuove icone profilo di Squid Game e noi non sappiamo chi scegliere, forse Ali ??? - FQMagazineit : Squid Game, rischio emulazione e conseguenze per gli adolescenti: “Attenzione, si sentono incoraggiati a imitare qu… - diversodavoi : me as a squid game player Si ma al primo gioco muoio. -