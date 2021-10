Speranza: “Terza dose? Sarà l’evidenza scientifica a valutarla eventualmente anche per le altre categorie” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) “La Terza dose è stata autorizzata nel nostro Paese in sintonia con le indicazioni dell’Ema, prima di tutto per gli immunocompromessi. In questo caso la somministrazione deve avvenire non prima di 28 giorni dopo la seconda, e tecnicamente per la comunità scientifica non si tratta di un vero e proprio richiamo o ‘booster’, ma di un completamento del ciclo di vaccinazione primaria. Le altre categorie che sono state autorizzate dalle autorità regolatorie italiane sono: gli ultra 80enni; gli ospiti delle Rsa, e questa è una valutazione figlia di una storia che conosciamo bene, di penetrazione del virus nelle Rsa; il personale sanitario a partire dai più anziani; i fragili di ogni età, oltre che gli ultra 60enni. Il richiamo per tutte queste categorie può avvenire solo dopo 6 mesi dal ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 20 ottobre 2021) “Laè stata autorizzata nel nostro Paese in sintonia con le indicazioni dell’Ema, prima di tutto per gli immunocompromessi. In questo caso la somministrazione deve avvenire non prima di 28 giorni dopo la seconda, e tecnicamente per la comunitànon si tratta di un vero e proprio richiamo o ‘booster’, ma di un completamento del ciclo di vaccinazione primaria. Leche sono state autorizzate dalle autorità regolatorie italiane sono: gli ultra 80enni; gli ospiti delle Rsa, e questa è una valutazione figlia di una storia che conosciamo bene, di penetrazione del virus nelle Rsa; il personale sanitario a partire dai più anziani; i fragili di ogni età, oltre che gli ultra 60enni. Il richiamo per tutte questepuò avvenire solo dopo 6 mesi dal ...

lifestyleblogit : Terza dose vaccino Covid, Speranza: 'Valuteremo estensione in base a evidenze' - - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Covid, Speranza: 'Oltre 700mila terze dosi. Valuteremo ampliamento' - italiaserait : Speranza: “Terza dose, sarà l’evidenza scientifica a valutarla eventualmente anche per le altre categorie” - MassimoAdespota : @MediasetTgcom24 CDC ammette che la terza dose di richiamo è basata sulla speranza non sui dati: - FatimaCurzio : RT @SkyTG24: Covid, Speranza: 'Oltre 700mila terze dosi. Valuteremo ampliamento' -