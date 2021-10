Speranza “Nel 2024 il Fondo Sanitario Nazionale salirà a 128 mld”

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Quando sono diventato ministro della Salute ilaveva circa 114 miliardi di euro. Oggi siamo arrivati a 122 miliardi con una crescita in pochi mesi che non si era mai vista prima. Ora confermiamo gli investimenti fatti che diventano permanenti e ci impegniamo ad accrescere ancora ildi 2 miliardi nel 2022, di 4 nel 2023 e di 6 nelquando si arriverà a 128 miliardi complessivi. La stagione dei tagli è definitivamente chiusa. La forza del nostro Servizioè la premessa per la ripartenza dell'Italia”. Lo annuncia su Facebook il ministro della Salute Roberto.(ITALPRESS).