Spalletti su Napoli-Legia Varsavia | ”Gara decisiva | se non vinciamo sarà durissima restare in Europa Legue”

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Luciano, allenatore del, alla vigilia della sfida casalinga contro il, match diLeague, nella sala conferenze del centro tecnico di Castel Volturno ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: Andare avanti è un segnale vincente anche per il campionato? “E’ una, se nonnella competizione. Porteremo in questatutte le attenzioni e motivazioni possibili, ci può essere anche un rafforzamento come mentalità per essere tosti e continui nel campionato. -affermacome riporta Tutto.Net -La rosa ce lo permette, abbiamo un numero di calciatori che sono di ...

Luciano, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa della partita di domani con il Legia Varsavia Luciano, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa della partita ...Qui ci sono tutti gli ingredienti perché ildiventi una squadra fortissima '. Poiha dato nuove indicazioni sulle sue possibili scelte in vista della partita di domani: ' Io non ...Si mette così giù una squadra per vincere la partita, visto che noi vogliamo vincere la partita“. Questo Napoli può diventare la tua squadra più forte? “Non lo so perché le valutazioni vanno fatte in ...Alla vigilia della sfida tra Napoli e Legia Varsavia di Europa League arrivano le parole in conferenza stampa di Luciano Spalletti, allenatore azzurro: LA PARTITA ...