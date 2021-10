Spalletti pensa a Roma: Napoli in Europa League senza Osimhen più cinque (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Turn over abbondante per Spalletti in Europa League. Lo scrive il Corriere dello Sport. Per Napoli-Legia di domani, il tecnico dovrebbe concedere un turno di riposo a Osimhen, Fabian, Ospina, Politano, resta in dubbio Zielinski e Mario Rui è squalificato. E via con una metamorfosi che coinvolgerà anche il totem dell’attacco, sì: Osimhen comincerà a guardarla in borghese, in panchina proprio com’è accaduto con lo Spartak, e al suo posto ci sarà Petagna. E ancora: Zielinski non è al meglio e giocherà Elmas. Proprio come Meret e Demme. E poi Zanoli, la grande sorpresa: lui a sinistra al posto dello squalificato Mario Rui e non Juan Jesus. Lui, Alessandro, uno degli Spalletti boys di Dimaro. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Turn over abbondante perin. Lo scrive il Corriere dello Sport. Per-Legia di domani, il tecnico dovrebbe concedere un turno di riposo a, Fabian, Ospina, Politano, resta in dubbio Zielinski e Mario Rui è squalificato. E via con una metamorfosi che coinvolgerà anche il totem dell’attacco, sì:comincerà a guardarla in borghese, in panchina proprio com’è accaduto con lo Spartak, e al suo posto ci sarà Petagna. E ancora: Zielinski non è al meglio e giocherà Elmas. Proprio come Meret e Demme. E poi Zanoli, la grande sorpresa: lui a sinistra al posto dello squalificato Mario Rui e non Juan Jesus. Lui, Alessandro, uno degliboys di Dimaro. L'articolo ilsta.

