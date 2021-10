Spalletti: 'Napoli - Legia da vincere, stessa mentalità per Europa e Serie A' (Di mercoledì 20 ottobre 2021) CASTEL VOLTURNO (Caserta) - " Questa gara è decisiva, se non vinceremo sarà difficilissimo restare nella competizione. Dovremo essere attenti e motivati. Ci potrebbe essere un rafforzamento a quella ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 20 ottobre 2021) CASTEL VOLTURNO (Caserta) - " Questa gara è decisiva, se nonmo sarà difficilissimo restare nella competizione. Dovremo essere attenti e motivati. Ci potrebbe essere un rafforzamento a quella ...

Advertising

ciropellegrino : Rubata l’automobile di #Spalletti, allenatore del Calcio #Napoli - annatrieste : Pensavo di aver chiuso con l'amore poi alla domanda sul furto della Panda #Spalletti ha risposto che 'si rubano 300… - SkyTG24 : Napoli, rubata l'auto dell'allenatore Luciano Spalletti - anteprima24 : ** #Spalletti e #Koulibaly in coro: 'Con il Legia decisiva, sarebbe un peccato non andare avanti' **… - titty_napoli : RT @sscnapoli: ?? #Spalletti “La partita di domani può risultare decisiva. Abbiamo una rosa adatta e giocatori di grande qualità per dire la… -