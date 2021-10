Spalletti in conferenza: "Gara decisiva. Turnover? No, altri titolari. Ho gli ingredienti per un Napoli fortissimo" (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Alla vigilia di Napoli-Legia Varsavia, Luciano Spalletti ha analizzato la terza Gara di Europa League in conferenza stampa. Ecco le parole del tecnico partenopeo. "Questa Gara diventa decisiva. Se non riusciamo a vincere sarà durissima andare avanti in questa competizione. Porteremo tutte le attenzioni possibili. Ci può essere anche un rafforzamento da portare anche in campionato per dare continuità di risultato. Abbiamo una rosa che ce lo consente. Abbiamo un numero di calciatori che sono di livello alto, quasi tutti di livello top per stare dentro questa competizione". Juan Jesus titolare? "Parlare di Turnover è abbastanza offensivo di questi calciatori. Io non parlo di Turnover, abbiamo una rosa che ce lo permette. Dall'inizio del campionato ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Alla vigilia di-Legia Varsavia, Lucianoha analizzato la terzadi Europa League instampa. Ecco le parole del tecnico partenopeo. "Questadiventa. Se non riusciamo a vincere sarà durissima andare avanti in questa competizione. Porteremo tutte le attenzioni possibili. Ci può essere anche un rafforzamento da portare anche in campionato per dare continuità di risultato. Abbiamo una rosa che ce lo consente. Abbiamo un numero di calciatori che sono di livello alto, quasi tutti di livello top per stare dentro questa competizione". Juan Jesus titolare? "Parlare diè abbastanza offensivo di questi calciatori. Io non parlo di, abbiamo una rosa che ce lo permette. Dall'inizio del campionato ...

