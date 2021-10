Spalletti ha scelto | ecco chi giocherà tra Zanoli e Juan Jesus

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il Corriere dello Sport fa il punto sulla situazione terzino sinistro in vista della partita di domani contro il Legia Varsavia. Mario Rui sarà squalificato, per il rosso rimediato nella sconfitta contro lo Spartak Mosca, mentre Malcuit è infortunato e Ghoulam fuori dalla lista Europa League.NapoliIl ballottaggio quindi è tra. Secondo il quotidiano sarà il giovane terzino italiano a spuntarla, e inizierà titolare per la prima volta con il Napoli. L'esordio è già avvenuto contro l'Udinese, dove giocò cinque minuti al posto di Mario Rui. Probabilmente scalerà Di Lorenzo a sinistra, che deve riscattarsi in quella posizione dopo le ultime uscite non felici da terzino sinistro, e di conseguenzaa destra.