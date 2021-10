Spalletti “Con il Legia decisiva | dobbiamo vincere”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) NAPOLI (ITALPRESS) – Otto partite e altrettante vittorie in campionato, nessuna nelle prime due del girone di Europa League. Il Napoli non ha scelta, se vuole andare avanti anche nelle competizioni internazionali domani deve battere in casa unche guida il girone a punteggio pieno. “E’ una partita. Se non riusciamo adomani sarà difficile qualificarci – spiega il tecnico Lucianoin conferenza stampa -. Siamo fiduciosi perchè abbiamo una rosa profonda che ci consente di poter stare in Europa League a lungo. Domani metterò in campo giocatori di qualità che daranno il massimo. Vogliamoquesta partita e abbiamo gli uomini per farlo. Ho una rosa attrezzata per giocare su tutti i fronti. Ilè una squadra che si chiude bene e poi riparte in ...