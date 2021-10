Spalletti carica gli azzurri in conferenza Le parole dell’allenatore

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il Napoli si prepara alla trasferta europea.scioglie i nodi instampa e chiarisce le gerarchie dell’attacco Alla vigilia della gara di Europa League contro il Legia il mister azzurro scioglie i nodi ai microfoni della stampa. Ledisono chiarissime: Osimhen parte dalla panchina. Ledel mister 15:00 – Termina lastampa di Luciano. 14:45 – Su Mertens: “Il ritorno di Mertens è molto importante, abbiamo bisogno di certezze e leader per provare a fare qualcosa di importante. Ci fa piacere anche aver recuperato Demme e Lobotka. Queste qualità possono fare la differenza nel corso della stagione. Non vogliamo ingannare nessuno, i calciatori hanno scelto di andare in ritiro perché ci si organizza ...

Queste le sue parole: SUSABATINI SU OSIMHEN SUCHE SITUTTE LE RESPONSABILITA' SULLE SPALLEÈ ladei 108.ha eguagliato il primato di Sarri degli otto successi iniziali e, di partita in partita, il Napoli conquista sempre più credito nella corsa - scudetto. Il calendario ...Il messicano non aveva gradito la sostituzione nella gara contro il Torino. A Castel Volturno i due si sono chiariti ed è tornato il sereno ...“Il gioco di Spalletti, tuttavia, tende ad esaltare l’intero collettivo. Per quanto riguarda i gol all’attivo (19), per esempio, il Napoli è secondo solo all’Inter che è solitario a quota 23. La coral ...