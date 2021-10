Spalletti: «Capisco Lozano per sostituzione ma ha stesso entusiasmo» (Di mercoledì 20 ottobre 2021) “Contro il Torino mancava un minuto e mi servivano forze in difesa per ribattere i lanci lunghi. Lozano ha reagito da campione, era dispiaciuto e lo Capisco, ma il giorno dopo aveva lo setsso entusiasmo appena è arrivato all’allenamento. E’ un calciatore importante per noi”. Così Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, in merito alla sostituzione di Lozano contro il Torino che ha scatenato una reazione polemica dell’attaccante messicano. Leggi su footdata (Di mercoledì 20 ottobre 2021) “Contro il Torino mancava un minuto e mi servivano forze in difesa per ribattere i lanci lunghi.ha reagito da campione, era dispiaciuto e lo, ma il giorno dopo aveva lo setssoappena è arrivato all’allenamento. E’ un calciatore importante per noi”. Così Luciano, tecnico del Napoli, in merito alladicontro il Torino che ha scatenato una reazione polemica dell’attaccante messicano.

