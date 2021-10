Spada Formazienda | ' Formazione fondamentale per imprese e lavoratori'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Milano, 20 ott. (Adnkronos/Labitalia) - “Ladelle persone è estremamente importante perché è in questo delicato momento che lacontinua può essere la più valida alleata per lee anche per iai fini della ripartenza”. Così Rossella, direttore del Fondo, a margine del convegno 'continua nell'era post Covid: prassi virtuose e proposte d'integrazione delle policies pubbliche' che si è tenuto a Fiera Milano City nell'ambito della decima edizione di Expo Training, la fiera dedicata a lavoro,e sicurezza. In un momento così importante per la ripartenza economica dopo la crisi portata dalla pandemia e dai correlati lockdown,conferma di volere essere ...