Sono previsti anche due bonus per l'acquisto di nuove tv o decoder (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Le serie tv da vedere a ottobre 2021: da “You 3” a “Invasion” guarda le foto Se accendete la vostra tv oggi, probabilmente vi accorgerete che diversi canali non Sono più visibili. Nel dettaglio, non Sono raggiungibili nove canali Rai (Rai 4, Rai 5, Rai Movie, Rai Yoyo, Rai Sport + HD, Rai Storia, Rai Gulp, Rai Premium e Rai Scuola) e sei Mediaset (TgCom24, Mediaset Italia 2, Boing Plus, Radio 105, R101 TV e Virgin Radio TV). Non preoccupatevi, è tutto normale: anche la tv si adegua ai tempi che cambiano e questi canali Sono ancora ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Le serie tv da vedere a ottobre 2021: da “You 3” a “Invasion” guarda le foto Se accendete la vostra tv oggi, probabilmente vi accorgerete che diversi canali nonpiù visibili. Nel dettaglio, nonraggiungibili nove canali Rai (Rai 4, Rai 5, Rai Movie, Rai Yoyo, Rai Sport + HD, Rai Storia, Rai Gulp, Rai Premium e Rai Scuola) e sei Mediaset (TgCom24, Mediaset Italia 2, Boing Plus, Radio 105, R101 TV e Virgin Radio TV). Non preoccupatevi, è tutto normale:la tv si adegua ai tempi che cambiano e questi canaliancora ...

Ultime Notizie dalla rete : Sono previsti P.a: bozza, lavoro da remoto con vincoli di orari e luogo ... "con particolare riferimento al rispetto delle disposizioni in materia di orario di lavoro" e sono naturalmente garantiti tutti i diritti previsti dal contratto per il lavoro svolto presso la sede ...

Draghi: "Pandemia sotto controllo" ma non mancano i problemi "L'Europa deve fare di più - ha detto Draghi - ci sono degli impegni presi da tutti i paese da ... Due degli impegni previsti hanno scadenza questo autunno. Il primo è la presentazione da parte della ...

Meteo Napoli: bel tempo mercoledì, molte nubi giovedì, maltempo venerdì

Meteo Napoli. Previsioni meteo Napoli, mercoledì, 20 ottobre: Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la te ...

Genoa, il closing slitta ancora. Ma gli americani sono già attivi Per almeno qualche settimana ancora Enrico Preziosi resterà ufficialmente il presidente del Genoa. Il definitivo e totale passaggio del club più antico d'Italia ...

